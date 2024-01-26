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Эрдоган заявил об ожидании решения США по продаже Турции F-16

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Luke Milano
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Турецкие власти после одобрения заявки Швеции на присоединение к НАТО ждут скорейшего решения США по продаже Анкаре истребителей F-16. Об этом 26 января сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в Стамбуле.

По его словам, министр иностранных дел республики Хакан Фидан внимательно следит за процессом.

«Мы ждем. Надеемся, что результат, который придет оттуда (из Вашингтона. — Ред.), позволит начать процесс отправки F-16 в Турцию», — приводит его слова Hurriyet.

Также в ходе выступления после пятничной молитвы Эрдоган отметил, что решение по ратификации членства Швеции в НАТО было принято подавляющим большинством голосов в турецком парламенте в соответствии с обещанием, данным США.

Турция несколько лет назад запросила у американской стороны 40 истребителей F-16 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов.

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Накануне президент США Джо Байден направил членам конгресса письмо, в котором призвал «незамедлительно» одобрить продажу Турции истребителей F-16.

Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО 24 января. В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поприветствовал это решение, добавив, что теперь страна на один шаг ближе к полноправному членству в альянсе.

Подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями» выразил мнение, что турецкий парламент ратифицировал протокол, так как на политическом фоне было некое предложение «услуги за услугу». Он предположил, что Анкара в обмен на заключение закулисной сделки получит от США истребители и некоторое вооружение.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не утвердили в тот момент Венгрия и Турция.

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