Создание малых аппаратов включат в нацпроект по космическим сервисам

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил включить формирование космической индустрии в разрабатываемый национальный проект. Задача адресована правительству России совместно с Министерством просвещения и госкорпорацией «Роскосмос». Документ предусматривает разработку и запуск в космическое пространство малых летательных аппаратов, передает телеканал «Известия». К созданию отечественной индустрии планируется подключить школьников, студентов и молодых ученых. Кроме того, на базе общеобразовательных организаций будет создана сеть наземных исследовательских комплексов.

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