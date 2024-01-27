Россияне назвали места для отпуска мечты в 2024 году

Сервис «Яндекс Путешествия» провел опрос среди жителей разных регионов России и выяснил, какие планы по путешествиям строят россияне на 2024 год. Результаты появились в распоряжении «Известий» 27 января.

Как показал опрос, 58% респондентов больше всего в этом году хотят отправиться на море, а 23% с удовольствием бы посетили новые города. Еще около 15% мечтают о горах, а 2% — о путешествии в джунгли и тропические леса. При этом больше половины (53%) планируют в этом году открыть для себя новые локации, в то время как 46% опрошенных собираются поехать туда, где уже были.

Что касается географических предпочтений, то 59% россиян хотели бы попутешествовать в пределах страны. Самым популярным направлением, куда респонденты больше всего хотели бы отправиться, оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область — туда хотят поехать 41% россиян. Далее следует Краснодарский край (39%) и только потом Москва (26%). В топ самых востребованных для путешествий регионов вошли Республика Карелия (20%), Калининградская область (18%), Алтайский край (18%) и Республика Дагестан (14%).

Также россияне с удовольствием отправились бы в Республику Алтай (11%), Татарстан (11%) и Ставропольский край (8%). Для тех 41%, кто мечтает о загранице, самыми популярными направлениями стала Европа, страны ближнего зарубежья и Азия. Странами мечты в Европе оказались Испания, Италия, Греция, Германия и Австрия. Из близлежащих стран россияне больше всего мечтают посетить в 2024 году Абхазию и Армению, а в Азии — Таиланд, Китай и Вьетнам.

Самыми популярными городами мечты в нынешнем году при этом стали Лондон, Рим, Берлин и Вена. Помимо этого россияне часто называли Стамбул, Сеул, Прагу и Тбилиси.

Для большинства (56%) россиян путешествия зависят от их финансовых возможностей, для 13% — от наличия свободного для поездок времени. Каждый десятый отталкивается от семейных обстоятельств, а 9% отправляются в поездку по принципу «захотел — поехал». При этом 54% россиян намерены в этом году попутешествовать раз или два, еще 7% наметили себе от трех до пяти поездок. Еще четверть признались, что не строят планов и будут действовать по ситуации.

42% планируют потратить на путешествия в этом году от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Почти треть будут стараться уложиться в сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 10% респондентов готовы выделить от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, а 8% ограничивают свой бюджет суммой менее 30 тыс. рублей. 5% еще не определились с суммой расходов, тогда как 2% планируют траты свыше 500 тыс. рублей.

25 января сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Известиям», где россияне собираются отдыхать весной. Так, самым популярным городом для весеннего отдыха в РФ оказался Сочи: на него приходится 17,7% ранних бронирований по стране. Второе место занял Санкт-Петербург, доля которого составляет 15,7%, а замыкает тройку лидеров Москва, где оформлено 14,4% заказов. Кроме того, в топ-10 востребованных направлений вошли Казань (4,3%), Калининград (3,8%), Иркутск (2,6%), Нижний Новгород (2,4%), Махачкала (1,8%), Кисловодск (1,6%) и Пятигорск (1,5%).