Суд в Таиланде приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $85

Суд города Пхукет в Таиланде обязал всех участников группы «Би-2» выплатить штраф в размере $85, сообщил 26 января корреспондент «Известий».

«Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере 3 тыс. таиландских батов ($85) каждый», — сказано в приговоре.

Судом было учтено признание вины подсудимыми.

За день до этого участники рок-группы были задержаны на острове Пхукет после проведения концерта без разрешения на работу. Согласно законодательству государства, после оплаты штрафа артисты будут вынуждены покинуть страну. Генеральное консульство РФ в Пхукете подтвердило «Известиям», что музыкантов обязали покинуть территорию Таиланда.

Кроме того, участники группы провели ночь в камере отделения местной полиции.

Концерты коллектива, согласно данным их пресс-службы во «ВКонтакте», прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января.