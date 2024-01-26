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Писториус не исключил приема в армию живущих в ФРГ во втором поколении иностранцев

Глава минобороны ФРГ Писториус не увидел проблемы в приеме в армию иностранцев
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Emil
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В Вооруженные силы Германии могут начать принимать живущих в стране во втором и третьем поколении иностранцев. О такой возможности сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Bild 25 января.

Как указывает издание, в немецкой армии слишком мало солдат, поэтому у Писториуса нет принципиальных возражений по вербовке иностранцев.

«Речь идет о детях второго и третьего поколения, которые еще не имеют немецкого паспорта, но свободно говорят по-немецки, живут в этой стране и, возможно, готовы нести службу в этой стране, в которой они выросли или растут», — приводит слова министра издание.

Он указал на то, что это не имеет ничего общего с «иностранным легионом».

«Речь идет не о привлечении в бундесвер людей, которые только что приехали в Германию и прожили три месяца или три года», — добавил Писториус.

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В этом же интервью министр обороны ФРГ заявил, что хочет сделать страну «пригодной к войне». По его словам, Германии следует «очень ускорить темпы, чтобы быть готовой к худшему сценарию». Кроме того, Писториус заявил о временной нехватке ряда вооружений в связи с передачей их Украине, а также солдат.

25 января издание MDR сообщило со ссылкой на минобороны ФРГ, что страна впервые со времен холодной войны разрабатывает новый комплексный план обороны, подразумевающий «сдерживание» России. Отмечалось, что данный план основан на текущей ситуации с безопасностью и «угрозе Германии и Европе в целом».

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

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