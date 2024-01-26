Натравившему собаку на косулю жителю Омской области грозит 5 лет тюрьмы

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Марьяновского района Омской области, чья собака растерзала косулю. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу, 26 января.

Инцидент произошел в начале декабря 2023 года во дворе частного дома на улице Лесная в деревне Александровка. 33-летний местный житель натравил принадлежащую ему собаку охотничьей породы дратхаар на косулю, случайно забежавшую к нему в огород. После он добил истерзанное псом животное обухом топора, тушу разделал и съел.

Убийство косули живодер и его сожительница снимали на камеру смартфона в целях демонстрации охотничьих навыков своей собаки для потенциальных покупателей щенков. Снятое видео он перекинул знакомому, ранее приобретавшему у него щенков.

Кадры жестокого обращения с диким животным попали в СМИ и в социальные сети. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что ранее омич неоднократно привлекался как к административной, так и уголовной ответственности. Рецидивист совершал преступления против личности, кражи, а также управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Как отмечает ИА «Омскрегион», в 2024 году из-за затянувшейся осени миграция косуль проходит через Омск. В городских условиях с животными происходит множество несчастных случаев — их сбивают машины, на них нападают бездомные собаки. В городе косуль спасают две группы специалистов из минприроды. Они отлавливают обитателей леса и выпускают их в дикую природу.