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Эксперт рассказал о мошеннических схемах в преддверии киберпонедельника

ИБ-эксперт Ковалев: в распродажи мошенники часто рассылают фишинговые письма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Самыми распространенными мошенническими схемами в период активных распродаж являются фишинговые письма, фейковая реклама и поддельные сайты. При этом злоумышленники крадут не только средства своих жертв, но и их персональные данные для последующей продажи в даркнете. Об этом 26 января «Газете.Ru» рассказал директор направления информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Денис Ковалев.

«При рассылке фишинговых писем мошенники призывают получателей воспользоваться акциями и приобрести товар с большой скидкой. Этот прием эффективен, так как пользователи склонны покупать спонтанно, стараясь получить товары по самой низкой цене», — рассказал эксперт.

При этом трафик на поддельные ресурсы часто собирается при помощи контекстной и таргетированной рекламы. Чтобы не попасть на такой сайт, необходимо обращать внимание на названия доменов, так как злоумышленники нередко меняют в них местами буквы или заменяют их, добавил Ковалев.

Мошенники также создают поддельные объявления на популярных сайтах и в соцсетях. Отличить такие фейки от настоящей рекламы может быть затруднительно, поскольку официальные продавцы используют эти же площадки. Фейковая реклама перенаправляет клиента на клон официального сайта магазина, где вся введенная личная информация оказывается в руках злоумышленников, уточнил эксперт.

«Чем больше персональных данных окажется в руках мошенников, тем выгоднее они продадут их в даркнете или используют в своих целях. Чтобы подстраховаться, не переходите по сомнительным ссылкам», — сообщил Ковалев.

Он также посоветовал совершать покупки только на проверенных площадках, проверять отзывы покупателей, обращать внимание на тип соединения, используемый сайтом, а также использовать сложные пароли и не дублирвоать их на разных площадках.

«Используйте также безопасные методы оплаты, например, кредитные карты с защитой от мошенничества или платежные системы с хорошей репутацией. Самое главное правило — не поддаваться призывам к быстрой покупке, тщательно проверять ресурсы, откуда приходят новости об акциях и распродажах, и быть внимательным к своим действиям в интернете», — резюмировал Ковалев.

Хотят копеечку: как сезонные скидки влияют на потребителей
«Черная пятница» стала самой востребованной распродажей у россиян

Первая крупная онлайн-распродажа года — киберпонедельник — пройдет с 29 января по 1 февраля. Накануне директор по розничным продуктам финтехкомпании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал «Известиям», как не поддаться скидочному ажиотажу и сделать действительно выгодные покупки. Например, эксперт посоветовал наполнять корзины в интернет-магазинах до распродажи.

В прошлом году в России прошла акция «черная пятница». Она длилась несколько дней. Распродажи начались в ночь с 23 на 24 ноября в полночь по московскому времени и продлились до конца воскресенья, 26 ноября. Участие принимали большинство офлайн-магазинов и интернет-ритейлеров.

30 ноября в Ассоциации компаний интернет-торговли сообщили «Известиям», что количество заказов у разных компаний интернет-торговли в «черную пятницу» выросло в 1,5–3 раза.

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