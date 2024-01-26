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Посол США в Венгрии пригрозил использовать рычаги влияния на Будапешт

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У Соединенных Штатов есть рычаги давления на Венгрию, и они готовы их использовать. Такое заявление сделал посол США в Будапеште Дэвид Прессман.

«У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда. <...> И мы готовы использовать наши рычаги», — поделился он в интервью Financial Times в четверг, 25 января.

Дипломат отметил, что Вашингтон заботится о Будапеште, считает своим союзником. Однако, по словам посла, Венгрия не учитывает интересы США, а это не то, что страна «ожидает от союзников».

Помимо этого, Прессман раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за «активное участие» в избирательной кампании в США и открытую поддержку Дональда Трампа в решении баллотироваться на должность главы государства. Он также осудил премьер-министра за призывы к отставке действующего американского президента Джо Байдена.

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26 января газета Politico написала, что Европейский союз (ЕС) намеревается лишить Венгрию права голоса, если премьер-министр государства Орбан будет продолжать блокировать помощь Украине. На встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, страна блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце премьер-министр Венгрии Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые союз собирается передать Киеву, просто нет.

Кроме того, 22 января Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из Европейского фонда мира. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, Будапешту пришлось бы платить в общий фонд 23 млрд форинтов (€60 млн) в год, чтобы другие страны посылали оружие Киеву.

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