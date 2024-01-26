Реклама
Прямой эфир
Мир
Карла III госпитализировали для проведения плановой процедуры
Авто
Россияне потратили рекордную сумму на покупку авто с пробегом
Политика
В Совфеде оценили решение Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО
Экономика
Россия увеличила экспорт шоколада в Китай на 200%
Мир
Главный тренер «Ливерпуля» Клопп объявил об уходе по окончании сезона
Мир
Министр обороны ФРГ заявил об отсутствии угрозы нападения РФ на страны НАТО
Авто
Минтранс разработал новый порядок фиксирования происшествий с такси
Мир
Суд на Кипре отказал в экстрадиции россиянина по запросу США
Мир
В генконсульстве РФ рассказали о требовании к группе «Би-2» покинуть Таиланд
Общество
Вице-премьер РФ назвала нехватку чистой воды мировым вызовом
Армия
Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания РФ
Мир
Глава минобороны ФРГ призвал сделать страну «пригодной к войне»
Мир
Песков указал на отсутствие осуждения на СБ ООН теракта с Ил-76
Мир
Актер Никита Кологривый попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Мир
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Берлин не подтвердил обмен с Лондоном ракетами для поставок Storm Shadow Киеву

0
Фото: Global Look Press/David Monniaux
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия не подтверждает поставки Великобритании ракет Taurus, чтобы та передала Украине системы Storm Shadow. Об этом 26 января заявил представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

«Нет, я не могу это подтвердить», — ответил он на соответствующий вопрос во время брифинга.

Так в кабмине прокомментировали сообщения ряда СМИ о предложении британских властей, в рамках которого ФРГ передаст Великобритании крылатые ракеты Taurus, а Украина получит взамен британские системы Storm Shadow.

Лишай оружия: в ФРГ исключили передачу Киеву Taurus до конца года
Почему Германия до сих пор не решилась на отправку своих крылатых ракет

23 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжает переговоры по поводу поставок Taurus с немецким правительством даже после того, как нижняя палата немецкого парламента проголосовала против такой помощи. Кулеба добавил, что ракеты не будут использоваться для атак на Москву или другие объекты на территории России.

В начале января представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Реттген также заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По их словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

При этом 17 января газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024