Берлин не подтвердил обмен с Лондоном ракетами для поставок Storm Shadow Киеву

Германия не подтверждает поставки Великобритании ракет Taurus, чтобы та передала Украине системы Storm Shadow. Об этом 26 января заявил представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

«Нет, я не могу это подтвердить», — ответил он на соответствующий вопрос во время брифинга.

Так в кабмине прокомментировали сообщения ряда СМИ о предложении британских властей, в рамках которого ФРГ передаст Великобритании крылатые ракеты Taurus, а Украина получит взамен британские системы Storm Shadow.

23 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжает переговоры по поводу поставок Taurus с немецким правительством даже после того, как нижняя палата немецкого парламента проголосовала против такой помощи. Кулеба добавил, что ракеты не будут использоваться для атак на Москву или другие объекты на территории России.

В начале января представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Реттген также заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По их словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

При этом 17 января газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.