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Карла III госпитализировали для проведения плановой процедуры
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Карла III госпитализировали для проведения плановой процедуры

Короля Британии Карла III госпитализировали для проведения плановой процедуры
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Фото: Global Look Press/Pool
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Короля Великобритании Карла III госпитализировали для проведения плановой медицинской процедуры в связи с увеличенной простатой. Об этом сообщает Букингемский дворец в пятницу, 26 января.

«Сегодня утром король был госпитализирован в лондонскую больницу для планового лечения», — цитирует NDTV канцелярию 75-летнего монарха.

В заявлении сообщается, что Карл III хотел бы поблагодарить всех, кто посылает ему добрые пожелания. Отмечается, что король рад тому, что распространенное сообщение о его диагнозе оказывает позитивное влияние на осведомленность общества в вопросах здравоохранения, уточнила «Газета.Ru».

Как указано, его госпитализировали в частную больницу в районе Вестминстер. Там же сейчас находится после операции 42-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

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17 января стало известно, что монарх обратился за лечением из-за увеличенной простаты. Новообразование оказалось доброкачественным, отмечалось, что состояние короля не вызывает опасений. Тогда же сообщалось о том, что Карл III посетит больницу для проведения плановой медицинской процедуры, из-за чего временно не сможет исполнять обязанности монарха. Они будут отложены на короткий период времени, который потребуется для восстановления.

В тот день также стало известно, что Кейт Миддлтон перенесла операцию брюшной полости и будет восстанавливаться до конца марта. В это время она также не будет выполнять свои обязанности.

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