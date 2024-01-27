Налог по золоту считают: россияне впервые за два года заплатят НДФЛ на слитки

По итогам 2024 года россияне должны будут заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже золотых слитков, сообщили «Известиям» в банках. Власти решили не продлевать освобождение от уплаты этого сбора, которое действовало в 2022–2023 годах. В финансовых организациях считают, что спрос на слитки может снизиться, а россияне переключатся на инвестиционные монеты, обезличенные металлические счета (ОМС) и торговлю золотом на Мосбирже. Решение о непродлении отсрочки эксперты связывают с необходимостью пополнить дефицитный бюджет.

Как заплатить НДФЛ от продажи золотых слитков

Россиянам впервые за два года придется заплатить НДФЛ с доходов от продажи золотых слитков по итогам 2024-го. Об этом «Известиям» сообщили в крупнейших банках.

До этого, в 2022 и 2023 годах, граждан освободили от уплаты налога с доходов от продажи слитков из этого драгметалла. Предполагалось, что на фоне санкций это должно поддержать инвестиции в золото, чтобы люди более охотно использовали его как инструмент сбережений.

Однако в этом году меру не продлили, уточнили в ВТБ и «Уралсибе». «Известия» направили запрос в Минфин о том, почему льготу решили не сохранять. В правительстве не стали комментировать эту тему.

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Обязанность сделать платеж в бюджет возникает, если слиток продан дороже, чем был куплен. С разницы в цене необходимо самостоятельно заплатить НДФЛ в размере 13%, уточнил юрист практики «Структурный и налоговый консалтинг» ЮК «Лемчик, Крупский и партнеры». Сначала нужно задекларировать этот доход. Если продать слиток в 2024-м, то подать декларацию требуется до 30 апреля следующего года — 2025-го. Оплатить налог, начисленный по декларации, нужно до 15 июля. Если инвестор владел слитком более трех лет, то он освобождается от уплаты сбора.

Изначально не было задачи делать освобождение от уплаты налога вечным, иначе бы не ставили ограничение по срокам, считает заместитель генерального директора «Цифра брокер» Александр Цыганов. По его словам, мера была более чем действенной. Спрос на драгметалл в это время был рекордным: в 2022 году населению продали 75 т золота в слитках и лишь за три месяца 2023-го (самые свежие данные) — 35 т. Тогда как в 2020–2021 годах показатель составлял в среднем по 5 т.

Почему отмену НДФЛ на слитки решили не продлевать

Правительство в предыдущие два года хотело привлечь интерес граждан к этому инструменту, в связи с чем отменило НДФЛ, сказала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Теперь, когда люди вспомнили об этой возможности инвестирования и спрос на драгметалл вырос, а кабмину необходимы дополнительные бюджетные поступления, пришло время вернуться к начислению налога, отметила она.

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Освобождение от уплаты НДФЛ при продаже золотых слитков было введено временно, из-за геополитической ситуации и экономической неопределенности в стране, согласен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

— У россиян сократились возможности для инвестиций на внешних финансовых рынках и выросли риски заморозки и конфискации активов. Также из-за ограничений с фондового рынка стали уходить иностранные инвесторы, что привело к его обвалу. Поэтому россиянам дали дополнительные возможности для инвестиций на фоне высокой инфляции. При этом нет рисков заморозки или конфискации слитков, — пояснил он.

За последние два года золото подтвердило свой статус защитного актива: если в начале 2022 года биржевые цены находились в районе $1830 за унцию, то к концу 2023-го — $2150 (+17%). В то же время инфляция в России в 2022 году была 11,9%, а в 2023-м — 7,4%.

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Основные геополитические риски уже позади, так как экономика РФ сумела приспособиться к санкционному давлению. Инфляция постепенно снижается к целевому уровню, поэтому освобождение от уплаты НДФЛ не столь актуально, уверен Владимир Чернов. В условиях дефицитного бюджета любые налоги не будут лишними, подчеркнул он.

Отмена сбора в 2022–2023 годах поддержала золотодобытчиков и аффинажные заводы, потому что санкционное давление в некоторые периоды грозило резко ухудшить возможности реализации драгметалла, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

— Оправданным было бы продление освобождения от уплаты НДФЛ, однако федеральный бюджет остро нуждается в дополнительных источниках пополнения. Расходы казны РФ в 2024 году составят 36,66 трлн рублей, это рекордная величина, — напомнил он.

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«Известия» направили запрос в ФНС о том, сколько средств ежегодно поступало с этого налога до 2022 года.

Как обязанность по уплате НДФЛ повлияет на спрос на золото

В «Уралсибе» ожидают некоторого снижения спроса на слитки, отметил исполнительный директор управления операциями с драгоценными металлами банка Андрей Васильев.

— Несмотря на то что освобождение от уплаты НДФЛ при продаже золотых слитков уже не действует, мы не предвидим существенного перелома долгосрочного тренда на приобретение золота, — в свою очередь, сказала вице-президент, руководитель управления по развитию бизнеса Private Banking и «Привилегии» ВТБ Юлия Безменова.

Скорее всего, спрос на слитки среди физлиц станет падать, ожидает Александр Цыганов из «Цифра брокер». Граждане будут переключаться на другие виды продуктов, связанных с драгоценными металлами, — инвестиционные монеты, ОМС или торговлю золотом на Мосбирже.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Решение не продлевать отсрочку от уплаты налога умеренно негативно скажется на спросе, но вряд ли повлияет на решения инвесторов, которые намерены вложиться в золото на долгосрочную перспективу, поспорила Елена Кожухова из «Велес Капитал».

Популярность вложений денег в слитки снизится и по другой причине — инвестиции в них уже не выглядят столь привлекательными с точки зрения доходности, в свою очередь, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Из-за жесткой денежно-кредитной политики банковские вклады сейчас приносят до 15,7% годовых, ОФЗ — до 16,5%, а некоторые корпоративные облигации — до 17%.

Спрогнозировать точный объем снижения спроса на физическое золото сложно, но, вероятно, продажи гражданам упадут на двузначную величину в процентном выражении, допустил Евгений Миронюк из «БКС Мир инвестиций».