Свалку с костями рогатого скота обнаружили в Нижнем Тагиле

Несанкционированную свалку с костями крупного рогатого скота обнаружили в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте».

«Что за безобразие?! Кто-то втихаря вывозит и выбрасывает останки крупных животных. Это находится возле овощехранилища на Кедре. Взяли и просто выкинули опасного класса биологические отходы на тропинку, ведущую в лес», — рассказала подписчица сообщества.

В комментариях к записи пресс-служба управления городских хозяйством сообщила, что на место уже выехали специалисты. В ближайшее время свалку пообещали ликвидировать.

Корреспондент ИА «Ура.ру» отправил запрос в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Ответ ожидается.

Биологические отходы в России обязаны утилизировать в строгом соответствии с утвержденными ветеринарно-санитарными нормами. Их положено сжигать или захоранивать в специально отведенных скотомогильниках. Нарушителю грозит крупный штраф за загрязнение окружающей среды и распространение возбудителей инфекций.

Ранее «Известия» писали, что в России планируется проведение работ по рекультивации и ликвидации массовых захоронений животных, создающих угрозу здоровью людей. Минсельхоз и Россельхознадзор предлагают запретить создание новых скотомогильников.