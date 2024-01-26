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Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
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Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Mohammed Mohammed
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Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) 26 января сообщил о нападении на судно у побережья Йемена.

«UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 60 морских милях к юго-западу от Адена. Власти выясняют обстоятельства происшествия», — указано в сообщении в социальной сети X (бывш. Twitter).

Военные порекомендовали судам соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.

Вскоре в центре уточнили, что инцидент произошел примерно в 111 км от Ходейды. Произошло два взрыва, один из них — приблизительно в километре от судна. Были замечены две ракеты. В UKMTO отметили, что нападению подвергся сухогруз, его экипаж не пострадал. Какой стране принадлежит судно и под каким флагом оно шло, не уточняется.

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Ранее, 24 января, UKMTO сообщил о новой атаке на британское судно со стороны Йемена. Капитан морского судна сообщил о взрыве примерно в 100 м от правого борта корабля. Уточняется, что в настоящее время экипаж судна находится в безопасности, пострадавших нет. Также в этот день сообщалось об атаке на судно Великобритании в 83 км к югу от города Адена в Аденском заливе Аравийского моря. Подробности произошедшего не оглашались.

До этого, 23 января, пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что с 11 января ВС США уничтожили или повредили в Йемене более 25 пусковых установок и более 20 ракет. Он добавил, что удары были нанесены по районам базирования беспилотных летательных аппаратов, береговым радарам и средствам воздушной разведки йеменских хуситов.

25 января США и Великобритания ввели санкции против йеменских хуситов, в частности в отношении «ключевых лиц» йеменского движения «Ансар Аллах». До этого, 19 января, член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение атакует корабли США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран, среди которых Россия и Китай, в регионе гарантирована безопасность.

В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

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