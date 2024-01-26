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Песков опроверг сообщение Bloomberg о смене позиции по членству Украины в НАТО

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 января в ходе брифинга опроверг сообщение Bloomberg о смене позиции РФ по вопросу нейтрального статуса Украины и ее членства в НАТО.

Ранее Bloomberg со ссылкой на двух информаторов сообщило, что Москва через посредника якобы передала некие «сигналы» Вашингтону о готовности пересмотреть свою позицию о нейтральном статусе украинского государства. В частности, по словам источников, Россия может отказаться от противодействия возможному вступлению Украины в НАТО при условии признания Киевом новых регионов РФ российскими.

«Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности», — прокомментировал публикацию представитель Кремля.

Накануне, 25 января, Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял об открытости России к переговорам по Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва предпочла бы реализовать цели спецоперации по защите Донбасса дипломатическим путем, в противном случае, РФ продолжит операцию, пока все ее цели не будут реализованы.

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22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, в очередной раз заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако их предметом не должно быть сохранение у власти нынешних руководителей киевского режима.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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