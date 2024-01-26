Вице-премьер РФ назвала нехватку чистой воды мировым вызовом

Нехватка чистой воды станет мировым вызовом в экологии. Об этом 26 января сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Международные финансисты говорят, что к 2050 году на 6% снизится мировой ВВП, потому что не будет хватать чистой воды. Это значит замедление развития промышленного потенциала. Это коснется тех проектов, которые, в том числе в цифровой сфере, сейчас развиваются. И в будущем дефицит будет только возрастать. Это большой, глобальный экологический вызов», — заявила она на международной выставке-форуме «Россия».

Абрамченко отметила, что Россия обладает вторым в мире запасом пресной воды. Работой в этом направлении занимается Министерство природных ресурсов.

«Очистка стоков, справедливое международное вододеление, производство пресной воды из других источников — всё это будет иметь большое значение на ближайшую перспективу. Если мы не будем учитывать риски, связанные с дефицитом пресной воды, то будем тормозить искусственно свое развитие», — добавила вице-премьер.

6 ноября Абрамченко рассказала, что одним из приоритетов экологической политики России является очистка стоков и берегов озера Байкал, в котором сосредоточено 20% мировых запасов пресной воды. Она призвала отказаться от санкционной политики в вопросах экологии и объединить свои усилия по защите биосферы.