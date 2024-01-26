Как уменьшить процентную ставку по кредиту — все способы

Процентная ставка по кредиту — важный показатель, указывающий на то, сколько средств заемщик переплатит кредитору сверх взятой суммы. Снижение ставки по кредиту может помочь клиенту банка сэкономить деньги и уменьшить общую сумму выплачиваемых процентов. «Известия» рассказывают, как можно сделать процентную ставку по кредиту ниже.

Как рассчитывается процентная ставка по кредиту

Ставка рассчитывается как процент от остатка задолженности или суммы займа и обычно выражается в годовых процентах. Банк устанавливает процентную ставку по кредиту, учитывая несколько факторов:

кредитный риск — банк учитывает кредитную историю заемщика, его платежеспособность и степень риска, связанного с предоставлением кредита. Если у клиента хорошая кредитная история без просрочек и задолженностей, банк может предложить более низкую процентную ставку;

рыночные условия — банки также принимают во внимание текущие рыночные ставки, инфляцию, политику Центробанка и другие экономические факторы при установке процентных ставок по кредитам;

себестоимость финансирования — кредитной организации необходимо учитывать собственные затраты на привлечение депозитов, операционные расходы и выполнение требований регуляторов;

тип кредита — разные виды кредитов имеют свои особенности и риски, что может влиять на ставку. Например, у ипотечных кредитов может быть более низкая ставка в сравнении с потребительскими, так как ипотека обеспечена недвижимостью;

конкуренция на рынке — ставки по кредитам могут варьироваться в зависимости от конкуренции на финансовом рынке.

Обычно банки и кредиторы имеют свои собственные алгоритмы и формулы для определения процентной ставки по кредиту. Их политика также определяется требованиями регуляторов и законодательства.

Возможно ли снизить процентную ставку по кредиту

В российском законодательстве нет упоминаний о процедуре снижения или повышения процентной ставки по кредиту, поэтому такие решения банк принимает в самостоятельном порядке. При этом финансовая организация не может изменить процентную ставку без согласия заемщика.

Процентную ставку по кредиту меняют редко, однако в некоторых случаях добросовестный плательщик может претендовать на улучшение условий кредита.

Для этого необходимо, чтобы у заемщика не было просрочек по платежам. Также большая часть задолженности к моменту изменения условий должна быть погашена. Более лояльно банк отнесется к клиенту, который предоставляет поручителя или имущество в залог кредита.

Важное условие — ставка может варьироваться только в изначально установленных программой пределах. Если программа предусматривает значение от 15 до 23%, то ниже минимального значения ставка не опустится даже при самом лояльном отношении банка.

Как снизить процентную ставку по кредиту

Для снижения процентной ставки по кредиту заемщик должен самостоятельно обратиться в банк. Потребуется заполнить заявление по форме банка. Как правило, необходимо указать причину снижения и предоставить подтверждающие доход документы. Срок рассмотрения зависит от внутреннего регламента организации.

Помимо этого способа, есть и другие методы и инструменты, позволяющие избежать уплаты процентов по кредиту. К примеру, заемщик может погасить задолженность досрочно, и проценты не будут начислены. О том, как грамотно внести платеж раньше срока, можно узнать в материале «Известий».

Кроме того, снизить платеж и сократить процентную ставку можно с помощью рефинансирования или реструктуризации кредита. В первом случае заемщик оформляет новый заем на более выгодных условиях, перекрывая старый. А за реструктуризацией кредита можно обратиться к кредитору, и в случае положительного решения ставка будет понижена.

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