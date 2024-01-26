Можно ли взять кредит или ипотеку после банкротства — что должен знать заемщик

Банкротство или несостоятельность — это неспособность заемщика в полном объеме выполнить обязательства перед кредиторами. Для многих людей это единственный законный способ списать долги. Однако существует мнение, что после этой процедуры больше не получится взять кредит или ипотеку. Действительно ли это так, читайте в материале «Известий».

Последствия банкротства для заемщика в 2024 году

В России есть два способа прохождения процедуры банкротства: внесудебный и через суд. Первый оформляется в МФЦ, он доступен заемщикам с задолженностью от 50 до 500 тыс. рублей, если у них нет имущества, которое можно реализовать в счет долга. Тем, чьи обязательства превышают этот лимит, придется обращаться в арбитражный суд. Процедура обычно занимает от 6 до 12 месяцев.

Если человека признали банкротом, его долги будут списаны. Исключения составляют алименты, возмещение вреда имуществу и здоровью, зарплата сотрудников, компенсация морального вреда, задолженности, не упомянутые в заявлении о банкротстве. При этом на заемщика также накладывается ряд ограничений:

в течение пяти лет он не может подать новое заявление о банкротстве;

в течение пяти лет при оформлении кредитов он должен сообщать банкам и МФО о факте банкротства;

в течение трех лет он не может занимать руководящие должности юридических лиц;

в течение пяти лет он не может занимать руководящие должности в страховых компаниях, микрофинансовых организациях, инвестиционных фондах и негосударственных пенсионных фондах;

в течение 10 лет ему запрещено занимать руководящие должности в банках и других кредитных организациях;

если на момент прохождения процедуры банкротства человек имел статус индивидуального предпринимателя, он не сможет зарегистрировать новое ИП в течение пяти лет.

Кроме того, факт банкротства отображается в кредитной истории заемщика и снижает его кредитный рейтинг — показатель финансовой репутации человека, на который обращают внимание банки при оформлении займа.

Можно ли взять кредит или ипотеку после банкротства в 2024 году

С точки зрения закона банкротство не является основанием для отказа в оформлении кредита, даже если речь идет о таком крупном займе, как ипотека. Поэтому формально человек имеет право обратиться в банк сразу после завершения процедуры.

Однако закон также не обязывает банки одобрять заявку клиента-банкрота, поэтому финансовая организация может отказать, ссылаясь на низкий кредитный рейтинг, или предложить более высокие проценты и жесткий график платежей. Это связано с тем, что договор с такими заемщиками сопряжен для банка с высокими рисками и требует определенных гарантий.

Тем не менее получить кредит или ипотеку после банкротства вполне реально. При этом шанс одобрения займа у такого клиента выше, чем у того, кто уклонялся от своих финансовых обязательств и скрывался от кредиторов, не пытаясь никак урегулировать вопрос с задолженностью. Наоборот, процедура банкротства указывает, что в сложной жизненной ситуации заемщик поступил ответственно и сделал всё возможное, чтобы вернуть долг.

На практике банки не так часто отказывают банкротам в кредитах, и на это есть несколько причин. Так, финансовая организация не имеет права отклонить заявку безосновательно, а факт банкротства сам по себе не считается основанием для отказа.

При оформлении займа банки также обращают внимание на текущий уровень дохода клиента. Если у него есть стабильный заработок и он занимает должность в надежной компании, это существенно повышает шансы на одобрение кредита.

Кроме того, закон запрещает проводить процедуру банкротства чаще, чем раз в пять лет. Поэтому, заключая договор с таким клиентом, банк может быть уверен, что сможет так или иначе вернуть свои средства в течение этого срока, потому что списать долги не получится.

Заявка на кредит клиентом-банкротом подается и рассматривается в общем порядке. При этом важно честно сообщить банку о своем статусе, чтобы поддержать образ благонадежного заемщика.

Как повысить шанс на получение кредита или ипотеки после банкротства в 2024 году

Существует несколько способов повысить шанс на получение кредита после банкротства. Например, имеет смысл обращаться в банк, зарплатным клиентом которого является банкрот. В таком случае финансовой организации будет проще подтвердить его доход, что существенно облегчит одобрение заявки.

Поддержать имидж благонадежного заемщика также поможет наличие вклада в банке, в котором человек планирует брать кредит. Не обязательно держать на счету крупную сумму, достаточно показать, что средства имеются.

При этом не стоит обращаться за кредитом в банки, долги перед которыми были списаны при банкротстве. Лучше выбрать новую финансовую организацию. Также не следует подавать заявки на крупные займы сразу в несколько банков, чтобы не создавать впечатление острой нехватки денег.

Если после процедуры банкротства появилась какая-то собственность, можно попытаться оформить кредит или ипотеку под залог. Это послужит доказательством платежеспособности для банка. Повысить вероятность одобрения займа также может наличие поручителя или созаемщика.

Как улучшить кредитную историю после банкротства в 2024 году

После банкротства важно постепенно исправлять кредитную историю, чтобы восстановить образ добросовестного заемщика. Для этого можно оформить кредитную карту или карту рассрочки с небольшим лимитом. Банки выдают их гораздо охотнее, чем кредиты на ту же сумму. Этим пластиком необходимо воспользоваться несколько раз, вовремя погасив задолженности. Просрочки и пени только усугубят ситуацию, поэтому брать с карты нужно ровно столько, сколько человек сможет вернуть.

Затем можно взять потребительский кредит, например, на покупку бытовой техники. Тут также необходимо четко следовать графику ежемесячных платежей и соблюдать условия договора с банком. Средства для погашения задолженности рекомендуется вносить заранее, чтобы исключить риск просрочек, связанных с медленной работой банковской системы.

Улучшить кредитную историю можно, став поручителем в чужом займе, например, для друга или родственника. Однако этот способ сопряжен с рисками. Если заемщик перестанет платить, обязательства перейдут поручителю, и все нарушения отразятся в его кредитной истории. Поэтому для такой сделки критически важно выбирать надежных людей.

Ранее «Известия» рассказали, как проходит процедура банкротства ИП в судебном и внесудебном порядке.