В Сарапуле увеличили грузоподъемность ледовой переправы через Каму

В Сарапуле увеличили грузоподъемность ледовой переправы через реку Каму. Теперь на нее допускается выезд машин весом до 10 т, сообщает в пятницу, 26 января, пресс-служба главка МЧС по Удмуртии.

Речь идет о переправе город Сарапул — поселок Борок. Ранее ее грузоподъемность была увеличена до 8 т, отмечает Udm-info.ru.

Также в МЧС напомнили о строгом запрете выезда на лед вне оборудованных зон, отмечает ИА «Сусанин». В противном случае вода может подниматься и выходить на поверхность, повышается хрупкость льда, не исключено образование трещин. Эти факторы делают нахождение поверхности застывшего водоема, особенно на автомобилях, небезопасным.

Опасные места, где лед может быть тонким, — это русла рек, заросли камышей, места сброса технических вод (например, нижний бьеф ГЭС), устья и т. п.