Станцию очистки сточных вод отремонтировали за 0,5 млрд рублей в Крыму

В поселке Ленино в Крыму завершили реконструкцию станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Ее мощность составляет 1,5 тыс. куб. м/сутки. Стоимость работ — 467 млн рублей.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на республиканский минстрой, ремонт канализационных сооружений позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, воздействие процесса очистки и его отходов на окружающую среду будет сведено к минимуму.

Строители возвели комплекс сооружений, укомплектовали его технологическим оборудованием, обустроили пруд — накопитель очистных стоков объемом 250 тыс. куб. м.

Ранее в селе Оленевка Черноморского района завершилось строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов. Ее мощность — 798 куб. м/сутки. Строительство обошлось в 724 млн рублей. Работы проводились в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».