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Мужчина выстрелил из травматического пистолета в челябинского боксера Стоцкого

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Фото: ТАСС/Айкин Данил
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Челябинский боксер Андрей Стоцкий получил травмы после того, как в него из травматического пистолета выстрелил мужчина. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Челябинску.

Там отметили, что ранее стрелявший мужчина и боксер были знакомы.

«Личность второго участника инцидента установлена, его розыском занимаются челябинские оперативники», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Как указывается, вероятной причиной инцидента мог стать бытовой конфликт между оппонентами. В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Как уточнили в Федерации бокса Челябинской области, нападение на Стоцкого было совершено в ночь на 26 января.

«Сейчас он находится в больнице с незначительными повреждениями ноги. Здоровью спортсмена ничего не угрожает», — говорится в сообщении организации в Telegram-канале. Также отмечается, что после консультации с медиками у спортсмена намечен выезд на тренировку в составе сборной команды региона по боксу.

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5 января в одном из дворов Тюмени произошел инцидент со стрельбой из травматического пистолета. Как сообщалось, стрельба произошла, когда группа мужчин попыталась остановить иномарку черного цвета. Двое жителей стреляли по колесам авто, пока другой снимал происходящее на мобильный телефон. Еще один участник держал в руках предмет, похожий на пистолет. Водитель иномарки врезался в несколько припаркованных автомобилей и разбил дверь своей машины. Отмечалось, что в результате происшествия один человек пострадал. Ему оказали медицинскую помощь, после чего он отказался от госпитализации.

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