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Биограф Зеленского Шустер: Запад требовал от Украины уступок на переговорах с РФ

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Коллективный Запад оказал давление на Украину, требуя от ее властей принять условия России на мирных переговорах весной в 2022 году. Об этом заявил корреспондент журнала The Time Саймон Шустер в своей книге об украинском президенте Владимире Зеленском, которая называется The Showman.

По данным РБК от 26 января, советник украинского лидера Андрей Сибига рассказал Шустеру, что западные партнеры порекомендовали ему принять условия российской стороны.

В свою очередь, глава фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что после событий в Буче, когда Киев безосновательно обвинил российских солдат в преступлении по отношению к мирному населению, часть команды Зеленского попросила приостановить мирный процесс и отказаться от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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В конце ноября 2023 года Арахамия заявил, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Он заявил, что Джонсон во время своего визита в Киев сказал: «Давайте будем просто воевать». Сам Джонсон опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров.

22 ноября Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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