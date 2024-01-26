Исследование консалтинговой компании Deloitte показало, что в результате повышения цен жители Швейцарии стали экономить на ресторанах, праздниках, развлечениях и еде, а также покупать больше товаров по акции. Об этом сообщило швейцарское радио SRF 25 января.

По данным опроса, две трети респондентов (1,9 тыс. человек) испытывают растущее финансовое давление и вынуждены сокращать свои расходы.

Как отметил главный экономист Deloitte Майкл Грампп, несмотря на то что инфляция в Швейцарии относительно низкая по сравнению с другими странами, она не является незначительной.

«И домохозяйства, и отдельные граждане часто имеют в конце месяца в кошельке относительно немного денег и вынуждены подсчитывать, сколько именно осталось», — сказал он и добавил, что «богатая Швейцария — это клише».

Согласно исследованию, более половины опрошенных (52%) сократили количество посещений ресторанов. Около 40% уделяют больше внимания деньгам при планировании отпуска (41%), покупке одежды (42%) и выборе досуга и хобби (41%). Около трети (34%) экономят на продуктах питания, а также мебели и предметах быта (31%).

Кроме того, из-за инфляции швейцарцы сокращают траты на товары не первой необходимости (57%), покупают больше продуктов и вещей по акциям (51%). Также они выбирают более дешевые варианты (44%), ищут дешевых поставщиков (37%). Кроме того, жители страны покупают б/у товары (22%) и больше делают что-то сами, а не покупают (22%).

Согласно результатам опроса, существуют различия между немецкоязычной и франкоязычной Швейцарией. Последняя, как оказалось, страдает от инфляции больше, чем та, что находится по другую сторону Рёстиграбена.

Например, 33% респондентов во франкоязычной Швейцарии назвали инфляцию тяжелым бременем, а 40% — средним. В немецкоязычной части страны эти показатели составляют 24% и 36% соответственно.

Еще в октябре прошлого года норвежское онлайн-издание ABC Nyheter опубликовало результаты исследования, согласно которым экономики Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии сильно пострадали в результате проведения спецоперации РФ по защите Донбасса.

Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе, в частности в Швейцарии, которая поддержала санкции Евросоюза в отношении РФ. Страны ввели ограничения на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.