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Выставку произведений о блокадном Ленинграде откроют в Русском музее

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В Санкт-Петербурге в Русском музее состоится выставка «Помним!», посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады. Она откроется в субботу, 27 января, в Корпусе Бенуа.

На выставке будет представлено 200 произведений скульптуры, живописи и графики из собрания музея, которые были созданы в годы блокады и после войны. Некоторые из низ будут представлены впервые.

Работы разместят в четырех залах: первый будет посвящен блокаде Ленинграда, второй — расхищенным или уничтоженным фашистами ценностям, в третьем можно будет увидеть плакаты творческого объединения «Боевой карандаш», в четвертом — произведения, посвященные сражающемуся и победившему Ленинграду.

Выставка будет работать до конца апреля, а затем отправится в Нижний Новгород, уточняет телеканал «78».

В субботу, 27 января, исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от вражеских захватчиков. Это важнейшее событие периода Великой Отечественной войны, которое стало ярким примером героизма жителей города, противостоящих фашистской агрессии.

Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги.

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