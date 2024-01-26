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Полиция нашла потерявшегося на железной дороге той-терьера

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Фото: МВД России
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Подмосковные полицейские вернули той-терьера Арчи его хозяину после того, как его высадили из поезда в Чехове. Об этом 26 января рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Благодаря неравнодушию моих коллег из транспортной полиции по Центральному федеральному округу потерявшийся в электричке той-терьер Арчибальд вернулся к своему хозяину», — рассказала она в Telegram.

Потерявшуюся собаку забрали в Серпухове и приютили в деревне Сандарово. Его поисками почти неделю занимались волонтеры.

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О происшествии с псом Арчи стало известно 22 января. Владелец ехал на электричке из Серпухова в сторону Чехова. Там мужчина по неназванной причине поссорился с пассажирами, что привлекло внимание сотрудников транспортной безопасности. В результате хозяина пса высадили, а собака спряталась под сиденья. Ее обнаружили и высадили на конечной, о чем мужчине сообщили только на следующий день, когда он пришел за своим животным.

Этот инцидент последовал за привлекшей внимание общественности пропажей кота Твикса, которого 11 января проводница выкинула из вагона поезда Екатеринбург Тихвин на остановке в Кирове. Кот выбрался из переноски, пока его хозяин спал. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет.

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайфуллина Твикса искал почти весь Киров. 20 января труп кота нашли неподалеку от железнодорожных путей, а потом привезли владельцам, которые подтвердили, что это действительно Твикс.

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