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«Арт-Финанс» объявила о приобретении активов Hyundai в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР», завершила приобретение всех активов «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в России, включая заводы в петербургских Каменке и Шушарах (бывшая площадка концерна GM). Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 26 января.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» («ХММР») будет переименован, новое название объявят после завершения всех процедур по его регистрации. С момента завершения сделки ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» вошло в периметр Группы «АГР», рассказали в компании.

Как заявил новый генеральный директор «АГР» Алексей Калицев, который вступил в должность 23 января, группа намерена развивать производство и сохранить рабочие коллективы.

19 декабря совет директоров Hyundai Motor провел собрание, на котором одобрил предложение о продаже своей доли в заводе в Санкт-Петербурге. По данным Reuters, сумма сделки составила $77,67 (около 7 тыс. рублей), убыток компании от продажи завода оценивается в 287 млрд вон ($219,19 млн).

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Южнокорейский автопроизводитель приостановил работу в России в марте 2022 года. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге выпускал 200 тыс. автомобилей в год, на производстве работали 2,6 тыс. человек. Завод в Санкт-Петербурге продали с возможностью обратного выкупа, которой компания сможет воспользоваться через два года, сообщалось в конце декабря.

16 января Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на источники на предприятии сообщал, что автомобили Hyundai и Kia, выпущенные на заводе ООО «ХММР» в Санкт-Петербурге, могут получить бренд Solaris.

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