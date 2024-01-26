Реклама
Прямой эфир
Общество
Полиция нашла потерявшегося на железной дороге той-терьера
Авто
Россияне потратили рекордную сумму на покупку авто с пробегом
Политика
В Совфеде оценили решение Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО
Политика
В Госдуме заявили о признании Западом успешной работы экономики РФ
Мир
Швейцарцы стали экономить на ресторанах и развлечениях
Мир
В ООН сообщили о 10 миллионах украинских беженцев
Авто
Минтранс разработал новый порядок фиксирования происшествий с такси
Авто
В России произошло 236 ДТП за прошедшие сутки
Мир
В генконсульстве РФ рассказали о требовании к группе «Би-2» покинуть Таиланд
Экономика
Bloomberg сообщило о «повороте судьбы» в экономической гонке США и Китая
Армия
Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания РФ
Мир
Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию
Мир
Песков указал на отсутствие осуждения на СБ ООН теракта с Ил-76
Мир
Конгрессмен США заявил о поддержке Вашингтоном Тайваня при любом исходе выборов
Общество
В Российской гильдии кинологов оценили идею налогового вычета для животных
Сюжет:

Путин поручил признавать участников СВО ветеранами без контракта

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лидер Владимир Путин поручил кабинету министров внести в нормативные правовые акты изменения, которые позволят наделять участников специальной военной операции (СВО) статусом ветеранов боевых действий вне зависимости от подписания ими контракта с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы (ВС) РФ. Соответствующий документ опубликован 25 января на сайте Кремля.

При этом отмечается, что такой статус должен присваиваться участникам спецоперации на основании документов, подтверждающих ранения, травмы, контузии или заболевания, либо на основании наличия у них наград.

Правительству России поручено выполнить соответствующий указ президента до 1 апреля текущего года. Ответственным за выполнение назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Ветеранов право: какие льготы получат добровольные участники СВО
Бойцов СВО будут признавать ветеранами по документам о ранении или награждении

Также опубликовано поручение главы государства кабмину РФ осуществлять выплаты семьям погибших участников спецоперации не дольше, чем в течение трех месяцев с даты подачи заявления на данную выплату.

Ранее, 6 января, Путин провел встречу с семьями погибших в СВО военнослужащих, на которой заверил их в поддержке со стороны государства. По словам российского президента, эта встреча должна стать сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024