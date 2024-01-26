Путин поручил признавать участников СВО ветеранами без контракта

Российский лидер Владимир Путин поручил кабинету министров внести в нормативные правовые акты изменения, которые позволят наделять участников специальной военной операции (СВО) статусом ветеранов боевых действий вне зависимости от подписания ими контракта с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы (ВС) РФ. Соответствующий документ опубликован 25 января на сайте Кремля.

При этом отмечается, что такой статус должен присваиваться участникам спецоперации на основании документов, подтверждающих ранения, травмы, контузии или заболевания, либо на основании наличия у них наград.

Правительству России поручено выполнить соответствующий указ президента до 1 апреля текущего года. Ответственным за выполнение назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Также опубликовано поручение главы государства кабмину РФ осуществлять выплаты семьям погибших участников спецоперации не дольше, чем в течение трех месяцев с даты подачи заявления на данную выплату.

Ранее, 6 января, Путин провел встречу с семьями погибших в СВО военнослужащих, на которой заверил их в поддержке со стороны государства. По словам российского президента, эта встреча должна стать сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.