Балка от автобуса раздавила водителя на элеваторе под Волгоградом

Водитель погиб на территории элеватора в Руднянском районе Волгоградской области. Мужчина скончался от тяжких телесных повреждений из-за сорвавшейся балки, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру» в пятницу, 26 января.

Трагедия произошла днем ранее во время проведения плановых ремонтных работ автобуса «ПАЗ» на территории зернохранилища. В результате несчастного случая и недосмотра водителя одна из тяжелых деталей сорвалась и придавила мужчину, что привело к множественным переломам и смерти на месте.

По информации источника издания в экстренных службах, пострадавший скончался практически мгновенно, оказать помощь ему не успели. Известно, что он имел прописку в Еланском районе.

Следователи территориального отдела СУ СКР региона начали расследование. Предварительная причина происшествия — нарушение техники безопасности при проведении ремонта балки автобуса.