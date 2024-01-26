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Аудиоспектакль о блокаде Ленинграда прозвучит на улицах Петербурга

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В Санкт-Петербурге на улицах и в парках прозвучит аудиоспектакль, посвященный годам блокады Ленинграда. Его создали по мотивам книги «Вера в Победу!» Константина Осипова. В нее вошли рассказы о 2 тыс. спортивных мероприятий, проведенных в блокадном Ленинграде.

В основу произведения легли интервью, которые писатель и спортивный журналист, лауреат премии «Золотое перо» взял у участников событий.

Так, жители Петербурга 27 января смогут услышать рассказы о легендарных спортсменах блокадного Ленинграда. Они будут звучать каждый час, с 11:00 до 21:00 в 17 локациях города. Телеканал «78» отмечает, что трансляцию проведут с помощью системы распределенного звука.

В спектакле будет использована музыка ленинградских и петербургских композиторов, в том числе фрагменты I части Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича.

В субботу, 27 января, исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от вражеских захватчиков. Это важнейшее событие периода Великой Отечественной войны, которое стало ярким примером героизма жителей города, противостоящих фашистской агрессии.

Ранее, 25 января, Владимир Путин в своем приветствии участникам и гостям международного слета потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград» заявил, что память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священна.

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