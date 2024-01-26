В АКОРТ назвали влияющие на стоимость корма для животных факторы

На изменение цен производителей кормов для животных влияет волатильность курса валют, удорожание логистики и пересмотр логистических путей, объяснил «Известиям» 26 января председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Стоимость корма для домашних животных в прошлом году демонстрировала разнонаправленную динамику и к концу года начала планомерно снижаться. В ноябре 2023 года она сократилась на 1,2%, согласно данным ЕМИСС (единой межведомственной информационно–статистической системы. — Ред.). По сравнению с концом 2023 года в январе 2024 стоимость сухих кормов увеличилась на 0,6%. На корректировку цен производителей в первую очередь влияет волатильность курса валют, а также удорожание логистики и пересмотр логистических путей», — сказал эксперт.

При этом он уточнил, что потребители этой категории товаров, как правило, ориентируются на привычные бренды и очень требовательно относятся к вопросу качества товаров. По его словам, практически 60% россиян содержат домашних животных, и спрос на корма растет ежегодно.

Ранее в этот день издание РБК сообщило, что российское подразделение компании Nestle предупредило партнеров о повышении отпускных цен на корма для кошек и собак до 12%. Предполагается, что изменение произойдет с 5 февраля текущего года.

В то же время в пресс-службе Минсельхоза РФ рассказали, что стоимость мясного сырья для производства корма для животных в последнее время стабильна. Там добавили, что на себестоимость товара также влияет и динамика цен на упаковку, тарифов на электроэнергию, транспортировку.

В России производство кормов для домашних питомцев находится на высоком уровне: за 11 месяцев 2023-го выпущено более 1,25 млн т, добавили в министерстве.