Пьяные водители устроили 367 ДТП в Красноярском крае за год

В 2023 году 367 дорожных аварий произошло в Красноярском крае по вине пьяных водителей. В ДТП погибли 85 человек.

Число «пьяных» аварий за год сократилось на 2,5%. При этом инспекторы задержали порядка 13 тыс. пьяных водителей. 1,5 тыс. человек сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Еще 238 ДТП были связаны с выездом автомобилей на встречную полосу. Для сравнения: в 2022 году зарегистрировано 250 таких аварий. Количество ДТП на перекрестках выросло на 1,7%.

В эти выходные в Приморском крае проведут рейды «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут массово проверять автомобилистов.