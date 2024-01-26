Директора компании в Орле подозревают в налоговой афере на 56 млн рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении гендиректора коммерческой компании в Орле. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 56 млн рублей.

ИА «Абирег» уточняет, что речь идет о главе компании ООО ТД «Строймехкомплект» Владимире Маругине. Информация официально не подтверждена.

Следствие установило, что предприниматель в период с 2018 по 2020 год подделывал документы о поставках товаров для пяти организаций. На самом деле реальных поставок не было. Это позволило ему уменьшить размер налогооблагаемой базы и уклониться от уплаты налогов в виде НДС и НПО на сумму, превышающую 56 млн рублей, уточняет InfoOrel.ru.

Ранее, 22 января, сообщалось, что долг блогера Елены Блиновской перед Федеральной налоговой службой вырос до 1, 4 млрд рублей. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. После этого в прокуратуре сообщили о том, что ее поместили в следственный изолятор для женщин №6 «Печатники» в Москве. Там блогер будет находиться до 26 апреля 2024 года.