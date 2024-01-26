Аналитики составили карту аренды квартир в Москве

Аналитики «Домклик» составили карту, на которой отражается медианная стоимость аренды стандартной квартиры в 35 кв. м в каждом районе Москвы.

По итогам анализа объявлений о сдаче квартир в аренду в январе этого года, оказалось, что самые низкие ставки — в Троицком округе. Здесь медианная стоимость аренды колеблется от 24 до 29 тыс. рублей в месяц. Среди районов лидирует Щаповское поселение (24,3 тыс.).

Несмотря на большой разброс цен (26–50 тыс. рублей), в Новомосковском округе также можно найти районы с низкими ставками на аренду. Самые низкие показатели — в Щербинке (25,6 тыс.), Воскресенском (32,9 тыс.) и Десёновском (35 тыс.) поселениях.

В восточных и южных районах столицы, примыкающих к МКАД или расположенных неподалеку, арендная ставка не превышает 35 тыс. рублей в месяц. Так, в Лосиноостровском районе можно снять квартиру за 30,5 тыс. рублей, в Бирюлёво Западном — за 31,2 тыс., в Перово — за 31,7 тысячу.

Наиболее дорогие варианты аренды находятся в Центральном округе, где медианная стоимость квартиры площадью 35 кв. м варьируется от 57 до 102 тыс. рублей. Самыми дорогими районами Центрального округа стали Пресненский (101,5 тыс.), Хамовники (87,5 тыс.), Арбат и Замоскворечье (по 80,6 тыс.), Якиманка (77,1 тыс.) и Тверской (75,7 тыс.).

Высокая стоимость аренды также фиксируется в районах возле ТТК. К ним относятся Беговой (88,5 тыс.), Донской (87,5 тыс.), Даниловский (78,5 тыс.), Филёвский парк (77,4 тыс.).

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что за прошедшие шесть месяцев объем предложения на московском рынке долгосрочной аренды сократился на 18% — наиболее заметное изменение отмечается в центре столицы. Спрос при этом не снижается. «Востребованность центральных районов Москвы объясняется не только развитой транспортной инфраструктурой и близостью учебных заведений и офисных центров, но и самой структурой предложения. Так, в центре столицы объем предложения больше и разнообразнее по сравнению с отдаленными районами», — констатировал Лейпи.