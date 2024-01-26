Немецкие ученые заметили на Луне валуны со странными магнитными свойствами

Исследователи Мюнстерского университета (Германия) заметили на поверхности Луны аномальные породы метрового размера, которые покрыты пылью и, как предполагают ученые, обладают уникальными свойствами, такими как магнитные аномалии. Об этом говорится в публикации на сайте учреждения.

«Сегодняшние знания о магнитных свойствах Луны очень ограниченны, поэтому эти новые камни прольют свет на историю Луны и ее магнитного ядра», — сказал Оттавиано Рюш из Института планетологии Мюнстерского университета.

Породы были обнаружены в районе Рейнер Гамма. Ученые отметили, что на поверхности Луны имеются магнитные аномалии, в частности около этой области, расположенной в Океане Бурь.

По словам исследователей, странные магнитные свойства валунов заключаются в том, что эти породы отражают свет не так, как другие аналогичные объекты на поверхности спутника Земли.

«Мы распознали валун с характерными темными областями только на одном изображении. Этот камень сильно отличался от всех остальных, поскольку он рассеивает меньше света обратно к Солнцу, чем другие камни. Мы подозреваем, что это связано с особой структурой пыли, такой как как плотность и размер ее частиц», — подчеркнул Рюш.

Он уточнил, что, как правило, лунная пыль пористая и отражает много света обратно в направлении освещения. Однако, когда она уплотняется, общая яркость обычно увеличивается. Но с наблюдаемыми покрытыми пылью камнями дело обстоит иначе, добавил ученый.

Исследователи уточнили, что продолжат исследование процессов, которые приводят к взаимодействию пыли и пород и к образованию особой структуры пыли. К ним относится, к примеру, ее подъем за счет электростатического заряда или взаимодействия солнечного ветра с местными магнитными полями, пояснили ученые.

Ранее, 24 января, газета The Daily Mail сообщила, что ученые из Уорикского университета обнаружили 85 новых планет за пределами Солнечной системы, температура на которых делает их пригодными для жизни. Известно, что данные объекты больше Земли, диаметр одних превышает земной в 1,4 раза, а других — более чем в 40 раз. На данный момент открыто более 5 тыс. экзопланет.