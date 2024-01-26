Реклама
Прямой эфир
Общество
Полиция нашла потерявшегося на железной дороге той-терьера
Авто
Россияне потратили рекордную сумму на покупку авто с пробегом
Политика
В Совфеде оценили решение Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО
Политика
В Госдуме заявили о признании Западом успешной работы экономики РФ
Мир
Швейцарцы стали экономить на ресторанах и развлечениях
Мир
В ООН сообщили о 10 миллионах украинских беженцев
Авто
Минтранс разработал новый порядок фиксирования происшествий с такси
Авто
В России произошло 236 ДТП за прошедшие сутки
Мир
В генконсульстве РФ рассказали о требовании к группе «Би-2» покинуть Таиланд
Экономика
Bloomberg сообщило о «повороте судьбы» в экономической гонке США и Китая
Армия
Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания РФ
Мир
Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию
Мир
Песков указал на отсутствие осуждения на СБ ООН теракта с Ил-76
Мир
Конгрессмен США заявил о поддержке Вашингтоном Тайваня при любом исходе выборов
Общество
В Российской гильдии кинологов оценили идею налогового вычета для животных
Сюжет:

Немецкие ученые заметили на Луне валуны со странными магнитными свойствами

0
Фото: NASA LRO/NAC
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследователи Мюнстерского университета (Германия) заметили на поверхности Луны аномальные породы метрового размера, которые покрыты пылью и, как предполагают ученые, обладают уникальными свойствами, такими как магнитные аномалии. Об этом говорится в публикации на сайте учреждения.

«Сегодняшние знания о магнитных свойствах Луны очень ограниченны, поэтому эти новые камни прольют свет на историю Луны и ее магнитного ядра», — сказал Оттавиано Рюш из Института планетологии Мюнстерского университета.

Породы были обнаружены в районе Рейнер Гамма. Ученые отметили, что на поверхности Луны имеются магнитные аномалии, в частности около этой области, расположенной в Океане Бурь.

По словам исследователей, странные магнитные свойства валунов заключаются в том, что эти породы отражают свет не так, как другие аналогичные объекты на поверхности спутника Земли.

«Мы распознали валун с характерными темными областями только на одном изображении. Этот камень сильно отличался от всех остальных, поскольку он рассеивает меньше света обратно к Солнцу, чем другие камни. Мы подозреваем, что это связано с особой структурой пыли, такой как как плотность и размер ее частиц», — подчеркнул Рюш.

Он уточнил, что, как правило, лунная пыль пористая и отражает много света обратно в направлении освещения. Однако, когда она уплотняется, общая яркость обычно увеличивается. Но с наблюдаемыми покрытыми пылью камнями дело обстоит иначе, добавил ученый.

Исследователи уточнили, что продолжат исследование процессов, которые приводят к взаимодействию пыли и пород и к образованию особой структуры пыли. К ним относится, к примеру, ее подъем за счет электростатического заряда или взаимодействия солнечного ветра с местными магнитными полями, пояснили ученые.

Придалась импульсу: почему потерпела аварию станция «Луна-25»
И скажется ли гибель аппарата на реализации российских программ исследования спутника Земли

Ранее, 24 января, газета The Daily Mail сообщила, что ученые из Уорикского университета обнаружили 85 новых планет за пределами Солнечной системы, температура на которых делает их пригодными для жизни. Известно, что данные объекты больше Земли, диаметр одних превышает земной в 1,4 раза, а других — более чем в 40 раз. На данный момент открыто более 5 тыс. экзопланет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024