Колледж легкой промышленности создали в Брянске

Колледж легкой промышленности открыли в Брянске на базе швейной фабрики на улице Калинина. На церемонии открытия, кроме представителей городской администрации, присутствовали представители силовых структур, так как для них предназначена большая часть будущей продукции: бушлаты, зимние куртки на пуху, зимние плащи, кители, пальто для авиации.

NASHBRYANSK.RU со ссылкой на директора колледжа Анну Алексееву сообщает, что там будут обучать профессиям закройщика, технолога, специалиста вышивальной машины и портного. Абитуриенты в течение трех месяцев проходят обучение. Набор будет проходить каждый месяц. После обучения студенты сдадут экзамены. Колледж гарантирует трудоустройство не только на своей фабрике, но и на предприятиях-партнерах.

Ранее швейная фабрика располагалась в Доме моды на улице Грибоедова. Ассортимент выпускаемой продукции увеличился, вырос рынок сбыта. Возник вопрос о расширении. Для фабрики купили здание на улице Калинина, отремонтировали его и перевезли часть производства.