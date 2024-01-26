В Российской гильдии кинологов оценили идею налогового вычета для животных

В Российской гильдии кинологов оценили предложение ввести налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если у них есть официальная регистрация. Президент организации Николай Захаров сказал «Известиям», что это хорошая инициатива.

«Инициатива хорошая и заслуживает поддержки, другой вопрос — сколько владельцев питомцев ею воспользуются. Ведь, когда животное болеет, то хорошему хозяину не до вычетов, он просто хочет вылечить и спасти своего подопечного. Но в целом, если правильно об этом вычете проинформировать население то эффект от него, безусловно, будет», — пояснил эксперт.

По его словам, эта мера может стать стимулом для регистрации животных, поскольку их лечение сегодня очень дорогое.

«Ценник не дешевый, гораздо выше, чем для человека. Например, мне из ДНР недавно привезли спасенного нашими военными котика с пошатнувшимся здоровьем: чихал, кашлял. Несмотря на то, что у меня очень хорошие отношения с одной из московских сетей ветеринарных клиник, у меня там скидка, мне только обследование котика с анализами, двумя обращениями к врачу, УЗИ и рентгеном обошлось в 15 тыс. рублей», — рассказал эксперт.

В Минфине «Известиям» сообщили, что законопроект на рассмотрение еще не поступал.

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что законопроект о налоговом вычете будет 26 января внесен на отзыв в правительство. Инициативу поддержали заводчики животных.