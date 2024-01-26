Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию

США могут использовать свои рычаги влияния на Венгрию в вопросах внешней политики. Об этом 25 декабря заявил американский посол в Будапеште Дэвид Прессман.

«У нас абсолютно есть рычаги воздействия, это правда. И мы готовы использовать наши рычаги влияния», — приводит его слова газета Financial Times.

Прессман подчеркнул, что США рассматривают Венгрию как своего союзника, однако считают необычным, что она отказывается учитывать интересы безопасности Вашингтона.

В 2024 году США уже расторгли соглашение об избежании двойного налогообложения с Венгрией, а годом ранее ввели санкции в отношении российского Банка развития, чья штаб-квартира находится в Будапеште, отмечает «Газета.Ru».

Также в этот день газета Politico написала, что Европейский союз (ЕС) намеревается лишить Венгрию права голоса, если премьер-министр государства Виктор Орбан будет продолжать блокировать помощь Украине.

Венгрия на встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце премьер-министр Венгрии Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые союз собирается передать Киеву, просто нет.

22 января Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из Европейского фонда мира. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, Будапешту пришлось бы платить в общий фонд 23 млрд форинтов (€60 млн) в год, чтобы другие страны посылали оружие Киеву. Позже, 25 января, Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Венгрия откажется от возражений касательно создания ЕС нового фонда военной помощи Украине, объем которого составит €5 млрд.