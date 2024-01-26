Песков опроверг готовность РФ отказаться от требования нейтрального статуса Украины

Сообщения СМИ о том, что Россия якобы снизила требования по Украине о ее невступлении в НАТО и нейтральном статусе, не соответствуют действительности. Об этом 26 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности», — сказал представитель Кремля.

Ранее Bloomberg сообщило о том, что Россия якобы рассматривает возможность отказа от требования нейтрального статуса для Украины. По словам источников агентства, Москва в конечном счете откажется от противодействия возможному членству в НАТО при условии признания Киевом новых регионов РФ российскими.

Кроме того, собеседники Bloomberg рассказали о «сигналах» о том, что Россия открыта для переговоров. Песков, комментируя эту информацию накануне, напомнил, что российское руководство всего было открыто к переговорам по Украине.

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