Закон о запрете на увольнение одиноких родителей — что нужно знать о новом законе

В пятницу, 26 января, Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий работодателям увольнять одиноких родителей с детьми младше 16 лет. О том, как будет работать эта льгота и какие еще трудовые гарантии получают от государства матери и отцы-одиночки, читайте в материале «Известий».

Закон о запрете на увольнение для одиноких родителей

В Трудовом кодексе России и раньше существовал запрет на увольнение одиноких родителей, однако он действовал только до момента достижения ребенком 14 лет. Новый закон продлит эту льготу еще на два года. Для одиноких родителей, воспитывающих детей-инвалидов, продолжительность запрета на увольнение останется прежней — до совершеннолетия ребенка.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, дети до 16 лет всё еще нуждаются в поддержке, а потеря работы единственным родителем может лишить семью средств к существованию. В связи с этим государство должно защищать таких отцов и матерей, а работодатели — понимать свою ответственность.

В пояснительной записке к закону уточняется, что эта мера направлена на обеспечение детей основным общим образованием. Если одинокий родитель потеряет работу, есть вероятность, что у него не останется средств на обучение ребенка. Средний возраст поступления в первый класс школы в России составляет 6,5–7 лет. К 16 годам большинство детей успевает закончить девять классов и сдать государственные экзамены, поэтому трудовую льготу логично установить на этот период.

Запрет распространяется на увольнение по инициативе работодателя. Одинокого родителя нельзя лишить работы или сократить, даже если его квалификации недостаточно для занимаемой должности. Уволить такого сотрудника можно, только если он систематически не исполняет свои обязанности, прогуливает без уважительной причины, нарушает дисциплину или если при трудоустройстве он предоставил заведомо ложные данные. Также допускаются увольнения в связи с ликвидацией компании или прекращения действия ИП.

Статус одиноких родителей могут получить отцы и матери, которые занимаются воспитанием ребенка без участия другого родителя. Например, если в свидетельстве о рождении нет данных об отце, второй родитель умер, пропал без вести, потерял дееспособность, лишен родительских прав, отбывает наказание в тюрьме или просто уклоняется от воспитания. Развод основанием для получения льготы не считается.

Одиноким родителем также могут признать опекуна, попечителя несовершеннолетнего, или родственника, который фактически содержит ребенка и самостоятельно занимается его воспитанием.

Другие трудовые льготы для одиноких родителей

Запрет на увольнение — не единственная трудовая льгота для одиноких родителей. Помимо этого такие сотрудники имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск в размере до 14 дней в год. Его можно использовать целиком или по частям, а также присоединять к оплачиваемому отпуску. Если у одинокого родителя трое и более детей, он также может выбрать любое удобное время для ежегодного оплачиваемого отпуска.

Также работодатель обязан по просьбе сотрудника, самостоятельно воспитывающего ребенка, перевести его на неполный рабочий день. Оплата труда в таком случае будет пропорциональна отработанному времени.

Кроме того, одинокого родителя нельзя отправить в командировку или привлечь к сверхурочной, ночной работе, а также работе в выходные и праздники без его письменного согласия. При этом работодатель обязан письменно уведомить такого сотрудника, что он может отказаться. Обычных работников уведомлять о возможности отказа не обязательно.

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