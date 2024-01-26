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Bloomberg сообщило о «повороте судьбы» в экономической гонке США и Китая

Bloomberg: США опередили КНР в гонке за звание первой экономики мира
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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США вырвались в лидеры гонки с Китаем за звание первой экономики мира в 2023 году. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что за 2023 год валовой внутренний продукт (ВВП) США вырос на 6,3% в номинальном выражении, а китайский — на 4,6%. Издание добавило, что такие результаты, несмотря на повышенный рост цен в Соединенных Штатах, показывают, что экономика США выходит из периода пандемии коронавируса в лучшем положении, чем экономика Китая.

«Это поразительный поворот судьбы. Высокие показатели экономики США в сочетании со всеми краткосрочными и долгосрочными препятствиями, с которыми сталкивается китайская экономика, делают менее очевидным предположение о том, что ВВП Китая когда-нибудь обгонит ВВП США», — поделился бывший глава китайского подразделения Международного валютного фонда (МВФ) Эсвар Прасад.

Экономические показатели отражаются на фондовых рынках государств. Акции США в январе 2024 года торгуются на рекордных максимумах, а китайские переживают обвал, добавляет «Газета.Ru».

«Пандемия скрыла многие глубокие и структурные слабости Китая. Сейчас они вылезли наружу. Решение этих проблем может затянуться на десятилетия. Все зависит от способности КНР к реформам», — подчеркнул бывший советник МВФ Джош Липски.

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В конце декабря британский Центр экономических и деловых исследований спрогнозировал, что объем экономики Китая может превысить ВВП США в 2037 году. В 2023 году в список десяти крупнейших экономик входят (в порядке убывания): США, КНР, Германия, Япония, Индия, Великобритания, Франция, Италия, Бразилия и Канада. По мнению экспертов, в 2038 году этот список будет выглядеть так: Китай, США, Индия, Япония, ФРГ, Британия, Бразилия, Южная Корея и Канада.

В начале 2023 года сообщалось, что Китай находится на первом месте в рейтинге крупнейших экономик мира 2022 года по паритету покупательской способности (ППС). Исходя из величины ВВП, США считаются крупнейшей экономикой мира ($25,04 трлн), за ними следует Китай ($18,32 трлн).

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