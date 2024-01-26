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Песков назвал «не новостью» курс Германии на конфронтацию с РФ

Песков: в Кремле пока не видели плана Германии по сдерживанию РФ
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Фото: Global Look Press/Michael Matthey
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План Германии по сдерживанию России, который якобы разрабатывает оборонное ведомство ФРГ, в Кремле пока не видели, однако то, что страна взяла курс на конфронтацию с РФ, уже ни для кого не является новостью. Об этом 26 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ну, надо посмотреть, что это будет за план. То, что Германия встала на путь конфронтации с Россией — не секрет, новизны нет. Нам нужно будет внимательно ознакомиться с такими планами», — отметил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

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Ранее, 25 января, немецкий портал MDR со ссылкой на минобороны ФРГ сообщил, что Германия впервые со времен холодной войны разрабатывает новый комплексный план обороны, подразумевающий «сдерживание» России и противодействующий саботажу критической инфраструктуры, кибератакам и дезинформации. Как отметил генерал-лейтенант Андре Бодеманн, такое оборонное планирование в первую очередь направлено на «сдерживание».

До этого, 23 января, министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией. По словам чиновника, в Прибалтике необходимо сформировать немецкую бригаду, которая бы к 2027 году стала «полностью боеспособной». В Госдуме РФ его слова назвали «исторической амнезией» и напомнили, что Россия никогда не нападала первой.

14 января немецкая газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Комментируя эти сообщения, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отнес к «уткам» «секретный план» бундесвера по подготовке к возможному столкновению с Россией.

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