Как вернуть деньги за уплаченные проценты по кредиту

Трудоспособные граждане России могут произвести налоговый вычет с выплаченного кредита или потребовать у банка вернуть переплату по процентам. По каким кредитам можно получить возврат и как это сделать, рассказывают «Известия».

Когда можно вернуть проценты по кредиту

Проценты начисляются за каждый день пользования деньгами по ставке, которая определяется банком и рассчитывается на год. Все суммы прописываются в договоре и ежемесячном графике платежей. Полностью вернуть уплаченные проценты невозможно, но даже частичный возврат позволит уменьшить расходы по ссуде.

Вернуть 13% НДФЛ можно только при целевом займе, то есть когда кредит оформлялся на конкретные нужды. К ним относятся покупка жилья, платное образование и медицинское обслуживание, например, протезирование зубов.

В некоторых банках можно вернуть проценты по потребительскому кредиту, если он был погашен досрочно. При таком варианте заемщик должен предупредить банк о своем намерении за 30 дней до дня возврата. После этого кредитная организация сделает перерасчет.

Как вернуть проценты по кредиту

Чтобы вернуть средства, необходимо подать заявку в установленной форме в Федеральную налоговую службу (ФНС). К ней нужно приложить копию кредитного договора, справку из банка об уплаченных процентах, cправку о доходах и отсутствии задолженности по уплаченному в бюджет НДФЛ.

Для возврата процентов по ипотечному кредиту еще потребуется выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающая право на квартиру, дом или земельный участок. Когда кредит был потрачен на образование или лечение, дополнительно надо предоставить копию лицензии и документы, подтверждающие факт оплаты и предоставления услуг.

Подается заявка не позднее трех лет с момента появления права на налоговый вычет. Ее можно заполнить онлайн, отправить по почте или привезти в отделение ФНС вместе с собранным пакетом документов. Возврат налога осуществляет налоговая служба.

Когда нельзя вернуть проценты по кредиту

Вернуть проценты по кредиту не получится, если заемщик не является налоговым резидентом РФ, официально не трудоустроен и не может подтвердить свой доход. Граждане, которые живут на социальные пособия, тоже не смогут получить вычет.

К другим случаям относятся оформление потребительского кредита, использование заемных средств на цели, не указанные в договоре, и покупка в ипотеку недвижимости за границей.

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