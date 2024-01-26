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В Польше назвали «зеленую стратегию» ЕС слишком тяжелой для фермеров

Министр Секерский: «зеленая стратегия» ЕС слишком тяжела для польских фермеров
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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Стратегия Евросоюза (ЕС) «Зеленый курс», которая предусматривает достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году, слишком тяжела для польского сельского хозяйства. Об этом 26 января заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

«Зеленый курс» является слишком тяжелой нагрузкой, он увеличивает расходы и снижает конкурентоспособность польского сельского хозяйства», — цитирует министра агентство РАР.

Секерский отметил, что в данном проекте есть элементы, которые позволяют назвать «Зеленый курс» кошмарным сном. Министр указал, что его ведомство будет стремиться к ограничению и изменению пунктов указанного курса ЕС, которые сформулированы наиболее нерационально.

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Ранее, 24 января, фермеры Польши устроили по всей стране массовую акцию протеста против наплыва сельскохозяйственных товаров с Украины, заблокировав дороги примерно в 250 населенных пунктах страны. Выражая свои протесты, они отметили, что польское сельское хозяйство уже и так разрушается «зеленым курсом» и экосхемами, а также бюрократическими процедурами, навязанными ЕС. И теперь данная ситуация усугубляется еще и потоком зерна и продуктов питания, беспошлинно ввозимых с Украины.

До этого, в июле 2023 года, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал «Известиям», что Евросоюзу для достижения амбициозных целей по полной декарбонизации к 2050 году и переходу на «зеленую» энергетику дополнительных ежегодных вложений в размере €700 млрд может быть мало, если учитывать суммарные затраты во всех сегментах экономики и жизни.

В марте прошлого года доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов в статье, опубликованной на портале «ИнфоТЭК», выразил мнение, что разрыв энергетического сотрудничества европейских стран с РФ не только больно ударит по карману европейцев, но и поставит под сомнение возможность продолжения «зеленой» политики, направленной на полный отказ от ископаемого топлива.

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