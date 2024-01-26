Неделя иранского кино пройдет в Астрахани

В Астрахани состоится Неделя кино Исламской Республики Иран. Она пройдет с 1 по 4 февраля. Фильмы режиссеров из Ирана будут демонстрироваться в кинотеатре «Иллюзион».

«Астрахань 24» со ссылкой на региональное министерство внешних связей пишет, что всего в рамках Недели кино представят пять работ иранских мастеров. Сеансы будут начинаться в 16:00 и 19:00.

Фильмы будут демонстрироваться на персидском языке с субтитрами на русском языке. Посмотреть их можно бесплатно.