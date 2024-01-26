Очередность уборки улиц от снега поменяют в Ульяновске

В Ульяновске изменят очередность уборки улиц от снега. Отныне при новых снегопадах очищать и вывозить снег будут в первую очередь с тех улиц, где проходят трамвайные пути.

Глава города Александр Болдакин поставил соответствующую задачу перед дорожными службами. Таким образом, первыми в списке на очистку от снега будут улицы Тимирязева, Радищева, Спасская, Ленина, Железной Дивизии, Верхнеполевая, Можайского, Марата.

По словам градоначальника, которые приводит ulpravda.ru, изменения необходимы для того, чтобы не допускать образования заторов и нарушения графиков движения трамваев из-за сужения проезжей части. Кроме того, быстрая уборка этих улиц сводит к минимуму ситуации, когда припаркованные не по правилам машины блокируют движение трамваев.

Ранее, 25 января, сообщалось, что в Ульяновске усилили уборку и вывоз снега после сильного снегопада. В ночные часы было вывезено рекордное за зиму количество снега — 187 самосвалов.