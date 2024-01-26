Минсельхоз сообщил о стабильности цен на сырье для производства кормов для животных

Цены на мясное сырье для производства корма для животных в последнее время стабильны, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ 26 января.

Так, по информации министерства, стоимость говядины за месяц практически не изменилась — рост составил 0,7%. В то же время мясо кур и свинина подешевели на 4 и 4,4% соответственно.

«Вместе с тем на себестоимость продукции влияют и другие факторы, такие как динамика цен на упаковку, тарифов на электроэнергию, транспортировку и другие составляющие», — уточнили там.

В Минсельхозе рассказали, что производство кормов для домашних животных в России сохраняется на высоком уровне. За 11 месяцев прошлого года было выпущено более 1,25 млн т. Этот уровень примерно соответствует показателю аналогичного периода 2022-го.

«Такие объемы не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать корма для животных в другие страны», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в этот день издание РБК сообщило, что российское подразделение компании Nestle предупредило партнеров о повышении отпускных цен на корма для кошек и собак до 12%. Предполагается, что изменение стоимости произойдет с 5 февраля 2024 года.

19 ноября 2023 года президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что натуральное питание для собак вместо покупного готового корма может как сделать домашнего питомца более здоровым, так и навредить ему. Он посоветовал проконсультироваться с ветеринарным врачом, прежде чем начать кормить животное натуральной едой. Так можно будет исключить возможные проблемы со здоровьем из-за неправильно подобранного рациона, добавил он.