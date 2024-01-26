Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик рассказала о погоде в выходные в Москве
Общество
Бортовые самописцы сбитого ВСУ под Белгородом Ил-76 доставили в Москву
Происшествия
Один человек погиб после падения маршрутки в кювет в Белгородской области
Общество
В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори
Политика
В Госдуме заявили о признании Западом успешной работы экономики РФ
Происшествия
Тело мужчины обнаружили в машине под сугробом на Сахалине
Мир
СМИ узнали о готовности ЕС лишить Венгрию права голоса из-за Украины
Авто
ГИБДД назвала главные причины тяжелых ДТП в Москве
Авто
Минтранс разработал новый порядок фиксирования происшествий с такси
Мир
Глава МАГАТЭ назвал угрозу аварии на ЗАЭС по-прежнему очень реальной
Авто
Lada Vesta начали продавать без подушек безопасности
Общество
Журналисту Гершковичу продлили срок содержания под стражей
Общество
Путин поручил присвоить статус ветерана участникам СВО без контракта
Общество
В Краснодаре затопило улицы после дождя
Мир
Спустя 30 лет после смерти Курта Кобейна опубликован отчет о его вскрытии

Минсельхоз сообщил о стабильности цен на сырье для производства кормов для животных

Минсельхоз: цены на мясное сырье для производства корма для животных в РФ стабильны
0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на мясное сырье для производства корма для животных в последнее время стабильны, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ 26 января.

Так, по информации министерства, стоимость говядины за месяц практически не изменилась — рост составил 0,7%. В то же время мясо кур и свинина подешевели на 4 и 4,4% соответственно.

«Вместе с тем на себестоимость продукции влияют и другие факторы, такие как динамика цен на упаковку, тарифов на электроэнергию, транспортировку и другие составляющие», — уточнили там.

В Минсельхозе рассказали, что производство кормов для домашних животных в России сохраняется на высоком уровне. За 11 месяцев прошлого года было выпущено более 1,25 млн т. Этот уровень примерно соответствует показателю аналогичного периода 2022-го.

«Такие объемы не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать корма для животных в другие страны», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в этот день издание РБК сообщило, что российское подразделение компании Nestle предупредило партнеров о повышении отпускных цен на корма для кошек и собак до 12%. Предполагается, что изменение стоимости произойдет с 5 февраля 2024 года.

Не в кота корм: власти проверят рост цен на еду для домашних животных
С чем связано подорожание питания и ветпрепаратов для питомцев

19 ноября 2023 года президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что натуральное питание для собак вместо покупного готового корма может как сделать домашнего питомца более здоровым, так и навредить ему. Он посоветовал проконсультироваться с ветеринарным врачом, прежде чем начать кормить животное натуральной едой. Так можно будет исключить возможные проблемы со здоровьем из-за неправильно подобранного рациона, добавил он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024