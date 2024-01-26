Первый украинский президент Леонид Кравчук на встрече с тогдашним американским коллегой Биллом Клинтоном в январе 1994 предупредил о националистах на Украине. Об этом свидетельствует стенограмма, опубликованная Архивом по национальной безопасности при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона 25 января.

Кравчук рассказал Клинтону о том, что в России «мечтают об империи», а националистов на Украине «не так уж и много, но им нельзя давать возможности расширяться», потому что они готовы на «необдуманные действия».

«Я могу подержать политическую ситуацию, но это очень сложный процесс. Украина, будучи отдельной страной, будет играть стабилизирующую роль», — сказал он.

Ранее, 19 сентября, МИД РФ опубликовал рассекреченные материалы НКВД и МГБ СССР, раскрывающие роль Германии в становлении и развитии украинского национализма. Госпереворот 2014-го в Киеве, трагедия одесского Дома профсоюзов и совершавшиеся восемь лет преступления против мирного населения Донбасса — всё совпадает со старым лекалами. Однако нынешние преступления киевского режима не остаются безнаказанными.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что Украина ищет свою идентичность через неонацизм. Российский лидер также напомнил, что потенциальные противники Москвы используют Киев как инструмент борьбы с Россией и готовы идти на какие угодно меры, в том числе оправдывать нацизм.