Reuters сообщило о просьбе КНР к Ирану сдерживать хуситов в Красном море

Власти Китая дали понять Ирану, что будут разочарованы, если йеменские хуситы продолжат атаковать китайские корабли, поскольку эти действия могут нанести ущерб торговле Тегерана и Пекина. Об этом 26 января сообщает агентство Reuters, ссылаясь на четыре иранских источника и дипломата.

Делегации из Пекина и Тегерана провели несколько встреч по данному вопросу, добавляет «Газета.Ru». Причем китайская сторона не высказывала каких-то конкретных комментариев или угроз о возможных последствиях от ущерба торговле.



«По сути, Китай говорит: «Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам, чтобы они проявляли сдержанность», — цитирует агентство одного из собеседников.

Среди рычагов давления на Иран считается нефть, почти все объемы которой Китай скупает у восточной страны со значительными скидками благодаря санкциям США. Кроме того, добавляет СМИ, нападения хуситов, которые направлены в поддержку палестинцев в секторе Газа, увеличили стоимость судоходства, нарушив ключевой торговый маршрут между Азией и Европой, широко используемый судами из Китая.

Ранее, 19 января, член политбюро йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в интервью «Известиям» гарантировал безопасность судам Китая и России в Красном море. Он отметил, что хуситы наносят удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, однако что касается других стран, среди которых Россия и КНР, то их судоходству в регионе ничего не угрожает.

Ранее, 17 января, военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что оно нанесло ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. По его словам, хуситы зафиксировали прямое попадание в судно.

В этот же день Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что беспилотник атаковал судно у берегов йеменского Адена, что привело к пожару на борту корабля. О предыдущем нападении на судно в Красном море сообщалось накануне.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.