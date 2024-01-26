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В ООН сообщили о 10 миллионах украинских беженцев

В ООН заявили, что около 10 млн жителей Украины стали беженцами
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Фото: Global Look Press/imago-images.de/Antti Aimo-Koivisto
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Около 10 млн жителей Украины стали беженцами внутри и за пределами страны. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK рассказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства. Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации военного времени будет непросто», — поделился чиновник.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), на настоящее время с Украины были вынуждены бежать 6,3 млн человек, а внутри страны — 3,7 млн. По данным, приведенным изданием, это почти четверть населения Украины.

Комиссар указал на падение интереса к ситуации на Украине на фоне обострения палестино-израильского конфликта и гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Ганди сказал, что нынешней финансовой поддержки Киеву недостаточно.

Также в этот день экс-премьер Украины Николай Азаров написал в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), что население страны за 10 лет сократилось в 2,5 раза. До этого, в ноябре, Азаров сообщал, что население Украины за последние два месяца сократилось на 4 млн человек, до 19 млн.

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Днем ранее, 24 января, в Польше заявили о планах урезать помощь украинским беженцам. Отмечается, что поляки не хотят безоговорочно помогать украинцам и с самого начала они против социальных льгот.

До этого, в сентябре прошлого года, Еврокомиссия предложила Совету Евросоюза продлить еще на год действие специального механизма предоставления убежища украинским беженцам. Так, действие программы продлевается с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. ЕК отмечает, что такая мера поспособствует поддержке более 4 млн человек.

14 июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об угрозе катастрофы в ЕС из-за миграционной политики. Он добавил, что Варшава не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран блока.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.

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