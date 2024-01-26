Ограждения поменяют на дамбе Яченского водохранилища в Калуге

В Калуге поменяют ограждения на дамбе Яченского водохранилища. Средства на эти цели выделены из регионального бюджета по поручению губернатора Владислава Шапши.

Региональный министр транспорта Александр Шпиренко рассказал, что в 2023 году на Гагаринском мосту заменили 1356 м ограждений. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С наступлением весны, как только позволят погодные условия, начнется замена ограждений и на дамбе.

Шпиренко обратил внимание на то, что композитные материалы, из которых изготовлены новые защитные конструкции, более прочные и не подвержены коррозии. Им также не страшны перепады температур. Они сохраняют свой первоначальный вид многие годы и не требовательны в обслуживании, пишет газета «Весть».

Ранее сообщалось, что в Калуге в конце января проведут ямочный ремонт дорог. Специалисты отмечают, что технология литой асфальтобетонной смеси позволяет укладывать асфальт во время морозов с выпариванием остаточной влажности. Смесь застывает за 20–30 минут.