В ООН прошло заседание Совета Безопасности по сбитому под Белгородом Ил-76

Совет Безопасности (СБ) ООН 25 января провел заседание по крушению самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области. Российскую сторону представил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В ходе заседания он отметил, что российские власти будут делать всё для того, чтобы ответственные за крушение понесли наказание. По его словам, все данные о происшествии указывают на преднамеренное преступление руководства Украины.

«Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным продуманным преступлением. Руководство Украины знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена», ― заявил он.

Полянский подчеркнул, что ответственность за эту трагедию несут также западные спонсоры Киева. Среди них могут быть, в частности, США и Германия, если выяснится факт использования Украиной зенитно-ракетного комплекса Patriot или IRIS-T, добавил представитель России.

В пятницу, 26 января, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен рассказал «Известиям», что заседание СБ ООН по данной ситуации не было созвано немедленно, так как из Киева поступали самые разные сюжеты и точки зрения о крушении Ил-76. По его словам, на западной стороне «царит неразбериха», поэтому им нужно предварительно провести политические переговоры с другими членами СБ, прежде чем собирать его в полном составе.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ВСУ и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь, в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) по сбитому Ил-76. Однако позже стало известно, что Франция отклонила запрос РФ о проведении заседания СБ ООН 24 января. Полянский заявил, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя Совбеза, при этом Париж запланировал заседание по сбитому Ил-76 на вечер 25 января в попытке прикрыть Киев.